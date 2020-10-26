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26.10.2020 (11:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане учились отражать ночные атаки противника

На горном полигоне Ляур состоялось тактическое учение по организации маневренной обороны в ночное время суток с боевой стрельбой. В нем приняли участие военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Особенностью учения стало ведение современного боя в ночное время суток, где были отработаны задачи по организации подвижной обороны с целью вымотать условного противника и нанести ему максимальные потери. В боевой стрельбе были задействованы расчеты систем залпового огня «Град», экипажи бронетранспортеров БТР-82А, усиленные гранатометными расчетами АГС-17 и РПГ-7В. Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин, отработав такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из 30-мм автоматической пушки и танкового пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тысяч метров.

В ходе выполнения боевых стрельб военнослужащие совершенствовали свое мастерство в обнаружении и уничтожении целей с применением приборов ночного видения, а также слаженность действий при ведении боя в составе подразделений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Таджикистан
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