26.10.2020 (10:45)

Экипажи Ми-24 российской военной базы в Таджикистане учились уничтожать бронетехнику противника с использованием специальных авиабомб

Летчики авиационной группы российской военной базы в Таджикистане отработали бомбометание по колонне бронетехники условного противника.

В ходе полётов экипажи боевых вертолетов Ми-24 провели разведку горного участка местности по выявлению наземных целей. Кроме проведения упражнений по маневрированию, экипажи отработали прицельное бомбометание по колоннам бронетехники условного противника с использованием специальных авиационных бомб, обозначающих место попадания специальными сигнальными огнями. Это позволило авиационным наводчикам оценить точность ударов и вести корректировку бомбометания с земли. Кроме того, были отработаны лётно-тактические задания по преодолению зоны противовоздушной обороны «противника» и полёты по заданному маршруту с элементами сложного пилотажа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

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