26.10.2020 (10:30)

Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии оказали гуманитарную помощь социальному стационарному психоневрологическому учреждению.

Российские военнослужащие обеспечили социальное учреждение наборами продовольствия, в которые вошли крупы, масла, яйца и другие продукты. Кроме того, военные передали комплекты бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, а также предметы первой необходимости. Гостей встретили тепло и поблагодарили за оказанную помощь.

Военнослужащие российской военной базы регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, обеспечивая их продуктами питания, одеждой и средствами первой необходимости.

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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