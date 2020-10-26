26.10.2020 (10:30)
Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в Киргизии
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии оказали гуманитарную помощь социальному стационарному психоневрологическому учреждению.
Российские военнослужащие обеспечили социальное учреждение наборами продовольствия, в которые вошли крупы, масла, яйца и другие продукты. Кроме того, военные передали комплекты бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, а также предметы первой необходимости. Гостей встретили тепло и поблагодарили за оказанную помощь.
Военнослужащие российской военной базы регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, обеспечивая их продуктами питания, одеждой и средствами первой необходимости.
Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.