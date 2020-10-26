26.10.2020 (10:15)

На Северном Кавказе сводный отряд ЮВО по борьбе с беспилотниками перехватил дроны условного противника

Сводный отряд мотострелкового соединения горного Южного военного округа (ЮВО) по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) отработал практические действия по уничтожению дронов условного противника на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии.

В составе отряда на полевые занятия привлекались подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), войсковой разведки, зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

Подразделения РЭБ прикрыли позиции артиллерии от радиолокационной разведки и БпЛА условного противника, а также с помощью станций помех «Житель» подавили каналы управления и навигации БпЛА.

В учении приняли участие более 120 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц специальной техники.

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