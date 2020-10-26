26.10.2020 (10:00)

Кинологи ЮВО на Ставрополье провели комплексную проверку функциональных навыков караульных служебных собак

В Ставропольском крае военнослужащие подразделения вожатых караульных служебных собак мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели комплексную проверку функциональных навыков питомцев.

На базе кинологического городка соединения кинологи со своими собаками отработали более 10 специальных задач, таких как: обезвреживание условных диверсантов, проникших на территорию, задержание и конвоирование нарушителя, патрулирование и обход периметра охраняемого объекта. В качестве нарушителей выступали военнослужащие в специальных защитных костюмах.

Также специалистами были проверены навыки питомцев по исполнению служебных команд, охране хозяина, преодолению препятствий типа мост и забор, отказа от корма, подброшенного посторонними людьми.

Мероприятие проведено в рамках квартальной оценки закрепившихся навыков собак. По завершению условного экзамена были определены наиболее подготовленные к несению службы в караулах собаки.

Служебные собаки соединения представлены различными породами, в том числе: ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарки. За каждой собакой закреплен вожатый, который занимается их содержанием и тренировками.

Караульные собаки используются как на стационарных постах охраны, так и в карауле. Особую пользу они приносят в ночное время и при сложных погодных условиях.

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