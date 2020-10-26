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26.10.2020 (09:45)

В мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии прибыло молодое пополнение осеннего призыва 2020 года

В мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии прибыло более 100 военнослужащих молодого пополнения.

В целях усиления санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению коронавируса, военнослужащие проходят обязательный углубленный медицинский осмотр. Молодое пополнение проживает в специально оборудованных казарменных помещениях, отдельно от других военнослужащих соединения. Каждые два часа им выдаются одноразовые маски, проветриваются помещения. Строго соблюдают гигиенические советы врачей.

В учебных подразделениях объединения молодые военнослужащие в течение месяца пройдут курс общевоинской подготовки. Затем новобранцы отправятся в соединения и воинские части.

В целях адаптации к военной службе с призывниками в течение четырех недель будут проводиться сборы молодого пополнения по соответствующей программе для усвоения обязанностей солдата, изучения войскового распорядка дня, основ строевой подготовки, положений общевоинских уставов, военной техники и вооружения.

По завершении сборов новобранцы будут приведены к Военной присяге.

С момента прибытия призывников в войсковую часть командованием проводится экипировка молодого пополнения положенным вещевым имуществом, а также организуется воспитательная работа и обеспечивается обстановка доброжелательности и внимания.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года из Республики Северная Осетия – Алания подлежит отправке более 700 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Призывник , Военная служба по призыву , Мотострелковые войска , Южный военный округ
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