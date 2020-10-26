26.10.2020 (09:30)

Береговой ракетный комплекс «Бал» Каспийской флотилии готовится к зимнему периоду эксплуатации

В Дагестане военнослужащие берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) проводят комплекс мероприятий по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на режим зимней эксплуатации.

Накануне подготовительного периода с личным составом БРК были проведены инструкторско-методические занятия, изучен порядок оборудования рабочих мест, руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по требованиям безопасности при работах на образцах ВВТ.

Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин комплекса в подразделениях созданы специализированные бригады.

Экипажи БРК выполняют регламентные работы, которые включают более 70 различных операций в зависимости от вида вооружения и техники, в частности, производится контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машины в целом. Кроме того, особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем транспортно-перезаряжающих машин (ТПМ), самоходных пусковых установок (СПУ) и самоходных командных пунктов управления «Минерал».

Выполнение работ организовано с применением мобильных ремонтных комплексов, также задействованы автомастерские технического обслуживания и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Всего в ходе выполнения перевода ВВТ задействовано порядка 150 военнослужащих БРК КФл.

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