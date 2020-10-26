26.10.2020 (09:15)

Наземные средства ВКС приняли на управление российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К»

Стартовавшая в воскресенье, 25 октября, в 22 часа 08 минут (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К».

Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата

«Глонасс-К» на орбиту разгонным блоком «Фрегат» прошли в штатном режиме.

С космическим аппаратом «Глонасс-К» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

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