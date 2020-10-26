26.10.2020 (09:07)

Военнослужащие танкового соединения ВВО уничтожили скоростные заминированные объекты в ходе тактического учения в Бурятии

Подразделения танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, завершили очередной этап бригадного учения, в ходе которого военнослужащие отработали ряд тактических действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов.

Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями танкового соединения стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и нападения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника на скоростных заминированных объектах.

После того, как танковые и мотострелковые подразделения вышли на рубежи перехода в атаку, инженерные подразделения развернули механизированные мосты для преодоления танковых рвов, а экипажи мобильной группы РЭБ современного комплекса «Боресоглебск-2» заглушили радиосвязь и сигналы GPS, для блокирования возможности использования условным противником БЛА.

К учению было привлечено более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 250 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-72Б, самоходные артиллерийские установки «Акация», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитные самоходные установки «Шилка», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице