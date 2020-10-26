26.10.2020 (08:38)

Российские военнослужащие и юнармейцы оказали помощь ветерану труда из Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане вместе с юнармейцами из 6-й школы Министерства обороны России оказали помощь по дому, где одна проживает ветеран труда Наталья Лунева, которая 46 лет работает учителем истории.

По инициативе командования российского соединения добровольцы прибыли к месту проживания пенсионерки, находящейся на больничном после перенесенной операции, и навели порядок во дворе небольшого частного дома, расположенного в центральной части города Душанбе. Также молодые люди помогли вскопать клумбы, избавиться от сорняков и многолетних кустарников, утеплить окна на зиму, постирать белье, вынести мусор и навести уборку в доме.

Наталья Федоровна Лунева родилась в городе Сталинабаде Таджикской ССР в семье военнослужащего. Закончив исторический факультет таджикского государственного университета, 46 лет своей жизни она посвятила обучению и воспитанию детей. Педагог до сих пор продолжает работать в школе Министерства обороны РФ, где преподает историю России в старших классах.

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