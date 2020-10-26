26.10.2020 (06:22)

Морские пехотинцы ТОФ на Камчатке в текущем учебном году выполнили около 3 тыс. парашютных прыжков

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Краснознаменных войск и сил на северо-востоке России в 2020 учебном году выполнили почти 3 тыс. учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Морпехи отрабатывают прыжки с оружием и дополнительным снаряжением, в том числе с 82-мм минометами с приземлением на необорудованные площадки.

В текущем году впервые для обеспечения обороны командного пункта подразделения ПВО была отработана высадка десанта парашютным способом на остров Беринга.

Парашютные прыжки выполняются со всех типов транспортных самолетов и вертолетов, находящихся на вооружении смешанного авиаполка на парашютных системах Д-6, Д-10 и «Арбалет» с оружием и дополнительным снаряжением, в том числе со штатным пулеметным и минометным вооружением.

В текущем году, несмотря на нестабильную погоду, морским пехотинцам удалось полностью выполнить план по прыжкам с парашютом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице