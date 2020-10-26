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26.10.2020 (06:10)

С разведчиками ВВО в Бурятии провели учения по захвату и уничтожению объектов условного противника

В ходе тактико-специального учения разведчики общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, совершили марш на штатной технике в назначенный район, после прибытия организовали визуальное наблюдение за объектом, в том числе с использованием приборов ночного видения и современных станций ближней разведки.

В ходе учения были отработаны задачи по оборудованию и маскировке позиций боевых машин пехоты, организации подготовки к выдвижению разведгрупп.

Разведчики выполнили скрытный подход к узлу связи условного противника, отработали различные тактические приёмы по нейтрализации часовых и зачистке помещений, уничтожили оборудование и захватили документы условного противника.

Для прикрытия отхода группы и уничтожения объекта огневую поддержку группе оказали БМП-2, успешно поразив цели, имитирующие здания, легкобронированную технику и живую силу «противника».

После чего под прикрытием снайперов, разведчики установили радиоуправляемые взрывные устройства у полевых складов боеприпасов условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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