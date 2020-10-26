26.10.2020 (05:55)

Экипажи танков и боевых машин пехоты в Бурятии осваивают ведение огня по координатам от БЛА

На полигоне Бурдуны Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, военнослужащие мотострелкового соединения приступили к боевой стрельбе по данным, получаемым от беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, танкисты демонстрируют свое мастерство при ведении стрельбы из закрытых огневых позиций. Одной из особенностей для мотострелков является выполнение огневых задач совместно с минометными подразделениями.

Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 в составе взводов показывают мастерство владения вверенной штатной техникой, отрабатывают навыки в точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Помимо этого военнослужащие проходят маршрут с препятствиями. При этом экипажи преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, колейный мост.

На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

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