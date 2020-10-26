Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.10.2020 (05:42)

Специалисты-ремонтники ВВО отработали эвакуацию и восстановление поврежденной техники с учебного поля боя в Амурской области

В Амурской области в рамках проведения контрольной проверки за летний период обучения военнослужащие ремонтного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) применили современные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ для эвакуации условно поврежденной техники в условиях общевойскового боя.

По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин, после чего специалистам предстояло провести эвакуацию техники под огневым воздействием со стороны противника.

Специалисты в ограниченное время провели эвакуацию повреждённых машин с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода «Урал» на полевой пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности. В течение одного часа вся техника была восстановлена и готова к дальнейшему ведению боя. Выполнение нормативов осуществлялось в условиях приближенных к боевым. Для этого было задействовано значительной количество средств имитации.

Эвакуационная машина РЭМ-КЛ оборудована всем необходимым для ремонта техники в полевых условиях, в том числе поворотным подъёмным устройством грузоподъемностью до 3 т и электросваркой, при помощи которых выполняются ремонтные работы.

Также,  в ходе учения военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-УБ, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье завершилось батальонное тактическое учение с военнослужащими РЭБ ВВО
Современный мобильный флюорографический комплекс применяется при обследовании военнослужащих ВВО и членов их семей в Приамурье
Первая команда с новобранцами осеннего призыва-2020 прибыла в Амурское общевойсковое объединение ВВО
Новейшая зенитная ракетная система С-300В4 ВВО в рамках учения впервые будет перебазирована на Курилы

Метки:
МТО , ВВТ , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false