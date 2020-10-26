26.10.2020 (05:42)

Специалисты-ремонтники ВВО отработали эвакуацию и восстановление поврежденной техники с учебного поля боя в Амурской области

В Амурской области в рамках проведения контрольной проверки за летний период обучения военнослужащие ремонтного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) применили современные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ для эвакуации условно поврежденной техники в условиях общевойскового боя.

По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин, после чего специалистам предстояло провести эвакуацию техники под огневым воздействием со стороны противника.

Специалисты в ограниченное время провели эвакуацию повреждённых машин с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода «Урал» на полевой пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности. В течение одного часа вся техника была восстановлена и готова к дальнейшему ведению боя. Выполнение нормативов осуществлялось в условиях приближенных к боевым. Для этого было задействовано значительной количество средств имитации.

Эвакуационная машина РЭМ-КЛ оборудована всем необходимым для ремонта техники в полевых условиях, в том числе поворотным подъёмным устройством грузоподъемностью до 3 т и электросваркой, при помощи которых выполняются ремонтные работы.

Также, в ходе учения военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-УБ, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

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