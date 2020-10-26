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26.10.2020 (05:39)

В Забайкалье завершилось батальонное тактическое учение с военнослужащими РЭБ ВВО

Завершено батальонное тактическое учение с военнослужащими радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае.

На учении подразделения РЭБ выполнили задачи по подавлению радиосвязи в различных диапазонах для нарушения работы пунктов управления и узлов связи условного противника, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

При выполнении задач использовались новейшие комплексы РЭБ «Палантин», «Леер-3» на базе автомобиля «КамАЗ».

Ранее подразделения совершили марш в район сосредоточения, а позже выдвинулись в район проведения учения. В ходе движения специалисты РЭБ отразили нападение условных диверсантов, а также преодолели условно зараженные участки местности.

В учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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