26.10.2020 (05:16)

Современный мобильный флюорографический комплекс применяется при обследовании военнослужащих ВВО и членов их семей в Приамурье

В воинских гарнизонах Восточного военного округа на территории Амурской области проводится плановое медицинское обследование военнослужащих с помощью современного передвижного рентген-флюорографического комплекса. Медицинский комплекс Белогорского военного госпиталя ВВО стал особенно востребован в условиях соблюдения повышенных санитарно-эпидемиологических мер для минимизации перемещения личного состава.

Главным преимуществом передвижного медицинского комплекса является его мобильность и универсальность. Он установлен на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ с колесной формулой 6х6. Это позволяет самостоятельно прибыть в любой район дислокации войск и провести медицинское обследование личного состава в любых климатических условиях без отрыва от процесса боевой подготовки. Для обследования одного пациента опытным медицинским специалистам достаточно несколько минут.

С начала года с помощью передвижного флюорографического комплекса проведено обследование более десяти тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала, а также военных пенсионеров в гарнизонах Приамурья.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице