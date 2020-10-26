26.10.2020 (04:52)

Первая команда с новобранцами осеннего призыва-2020 прибыла в Амурское общевойсковое объединение ВВО

Первая команда новобранцев осеннего призыва прибыла в общевойсковую армию Восточного военного округа. Около 50 призывников из Республики Башкортостан приехали железнодорожным транспортом в г. Белогорск Амурской области. Прибывшие военнослужащие будут проходить службу в соединении связи общевойскового объединения.

Перед отправкой у всех призывников были взяты пробы на COVID-19, и только после подтверждения его отсутствия была произведена отправка. Для перевозки призывников был выделен отдельный вагон. Во время движения призывники были обеспечены всем необходимым. За состоянием здоровья призывников в пути следования следил медицинский персонал, следовавший вместе с командой. Вагон регулярно дезинфицировался, а также были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

По прибытию команда была доставлена в воинскую часть специально выделенным транспортом, где призывники пройдут двухнедельный карантин. В это время с прибывшими военнослужащими будут организованы теоретические занятия по изучению основ военной службы.

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