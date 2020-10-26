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26.10.2020 (04:46)

Новейшая зенитная ракетная система С-300В4 ВВО в рамках учения впервые будет перебазирована на Курилы

В зенитном ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономии (ЕАО), стартовало учение по перебазированию одного из подразделений на большие расстояния.

В ходе учения отрабатывается совершение марша комбинированным способом на один из островов Курильской гряды, с использованием железнодорожного и морского транспорта, размещение подразделения и указанных районах, борьба с условными диверсантами.

Целью проведения мероприятия боевой подготовки является выполнение учебно-боевых задач расчетами ЗРС С-300В4 на незнакомых полигонах в островной зоне округа.

Ранее в зенитное ракетное соединение ВВО в ЕАО впервые на Дальнем Востоке получило новейшую зенитную ракетную систему на гусеничной базе С-300В4. Личный состав прошел переобучение  в учебном  центре в городе Оренбурге, где  получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники.

Освоение ЗРС С-300В4  проходило в несколько этапов. На начальном этапе прошли организационные и технические мероприятия по  приему и проверке систем вооружения и базового шасси.

Далее на полигоне Капустин Яр в ходе практической работы расчёты С-300В4 выполнили поиск и обнаружение целей, после чего произведены пуски ракет по малоразмерным быстролетящим целям.

Мишенями являлись ракеты типа  "Саман", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Оса". Они были поражены при входе в зону поражения ракетами ЗРС С-300В4.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , ПВО , Восточный военный округ
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