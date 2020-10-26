26.10.2020 (04:23)
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые провёл артиллерийские стрельбы на ходовых испытаниях в Японском море
Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота, в рамках программы заводских ходовых испытаний впервые провёл артиллерийские стрельбы.
В Японском море проведены прочностные испытания корабельного оружия с выполнением комплекса артиллерийских стрельб. В различных режимах опробована 100-миллиметровая универсальная корабельная артустановка А-190, шестиствольные автоматические артиллерийские установки АК-630, а также выполнены постановки радиоэлектронных помех.
Работу корабля в море обеспечивают вспомогательные суда флота, а также самолёты и вертолёты морской авиации ТОФ.
Справочно:
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
В ходе строительства были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки материалов со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
Водоизмещение-2200 тонн. Экипаж - 99 человек.