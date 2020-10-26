26.10.2020 (02:15)

Курсанты Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова вернулись в Калининград по окончании дальнего похода на учебном корабле «Смольный»

Курсанты Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова вернулись в Калининград после завершения дальнего штурманского похода на учебном корабле «Смольный».

В соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым, в период со 03 по 22 октября 2020 года курсанты Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова приняли участие в дальнем штурманском походе учебного корабля «Смольный» вокруг Европы.. В ходе практики, более 100 курсантов на учебном корабле «Смольный» за 21 ходовой день прошли около 6000 морских миль. На данном этапе штурманского похода корабль прошел по маршруту Севастополь – Средиземное море – Атлантический океан – Балтийск, а также совершил двухдневный деловой заход в греческий порт Салоники.

Выполнив задачу несения 25 навигационных ходовых вахт за время похода, курсанты освоили основные способы кораблевождения и решения навигационных задач в ходе подготовки к самостоятельному несению ходовой вахты при плавании в открытом море, вблизи берега, а также при форсировании кораблем проливов Босфор, Дарданеллы, Гибралтар, Ла-Манш, Па-де-Кале, а также Балтийских проливов.

В период нахождения в море, курсанты Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова практиковались в определении места корабля различными способами, в том числе астрономически, освоили службы времени и погоды, изучили морской театр по маршруту перехода, дублировали обязанности вахтенного офицера корабля, вахтенного рулевого и сигнальщиков, ежедневно готовили и производили доклад по разведывательной обстановке.

Кроме того, будущие офицеры практически отработали первичные мероприятия по борьбе за живучесть на учебно-тренировочном комплексе учебного корабля «Смольный».

Поход позволил сформировать у юных моряков надежные морально-волевые качества, пройти закалку морем в сложных условиях, приобрести практические навыки исполнения должностных обязанностей.

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