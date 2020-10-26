26.10.2020 (05:00)

Военные медики ЮВО в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов с COVID-19 в мобильном многопрофильном госпитале



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики ЮВО в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов с COVID-19 в мобильном многопрофильном госпитале

Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия).

В настоящее время в госпитале на лечении находится 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. За три дня было обработано более 280 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить их получение жителями республики.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно :

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По состоянию на вечер 25 октября с.г. в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории гостиницы "Айтар", на лечении находится 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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