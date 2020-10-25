25.10.2020 (22:55)

В 15-й армии ВКС проведена техническая конференция с военнослужащими-владельцами индивидуальных транспортных средств

В кинозале 15-й армии ВКС состоялась техническая конференция с владельцами личного автотранспорта под общим руководством заместителя командующего армией генерал-майора Андрея Калюты. Темой конференции явились особенности эксплуатации автомобильного транспорта в осенне-зимний период.

Перед военнослужащими выступил представитель ГИБДД МУ МВД России «Власиха» подполковник полиции Дмитрий Галчев и представитель Военной автомобильной инспекции майор Дмитрий Кирюшкин. Ими были рассмотрены актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, показан видеоролик о соблюдении правил дорожного движения при управлении автомобильным транспортом.

В ходе технической конференции генерал-майор Андрей Калюта напутствовал подчинённых на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и напомнил печальную статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых ежегодно гибнет больше людей, чем в вооружённых конфликтах.

Данная конференция была направлена на повышение личной и дорожно-транспортной дисциплины военнослужащих – участников дорожного движения, снижение количества ДТП и тяжести их последствий.

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