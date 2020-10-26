26.10.2020 (03:00)

В Астраханской области прошли учения по эшелонированной противовоздушной обороне с применением новейших вооружений войсковой ПВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Астраханской области прошли учения по эшелонированной противовоздушной обороне с применением новейших вооружений войсковой ПВО

Зенитчики пяти зенитных ракетных соединений Южного, Центрального и Восточного военных округов, проходящие обучение (переподготовку) в учебном центре боевого применения войсковой ПВО, успешно организовали эшелонированную противовоздушную оборону и отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, а также налёт беспилотных летательных аппаратов условного противника в Астраханской области.

В ходе учений на полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО, основу которой составили зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2», а также расчеты боевых машин «Тайфун-ПВО» с ПЗРК «Верба». Для создания сложной мишенной обстановки кроме традиционных мишенных комплексов войсковой ПВО использовался новейший универсальный комплекс «Адьютант», имеющий в своём составе широкую линейку имитаторов средств воздушного нападения от вертолётов до крылатых ракет.

На первом этапе учения дивизионы зенитных ракетных систем большой дальности С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет, выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 200 км. На втором этапе боевые расчёты комплексов войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», выполнив боевые пуски ракет, отразили атаку крылатых ракет условного противника, летевших на высотах менее 10 метров. ЗРК «Бук-М3» поражал цели на дальности до 40 км, а дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», в свою очередь, выполнили боевые пуски по воздушным целям на дальности до 15 км.

Также в ходе учения были задействованы боевые машины «Тайфун-ПВО», расчёты которых с помощью ПЗРК «Верба» на крайнем рубеже противовоздушной обороны обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения «неприятеля» на дальности до 6 тыс. метров и высоте 3,5 тыс. метров.

Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 30 воздушных одиночных и групповых целей на высоте от 8 метров до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км. Особенностью учения стало то, что на полигоне впервые проведена централизованная боевая работа по групповому обстрелу целей различного типа, при этом налёт различных средств воздушного нападения осуществлялся одновременно.

Все назначенные цели были обстреляны и уничтожены.

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