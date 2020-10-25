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25.10.2020 (21:12)

Тюлячинское отделение ДОСААФ Татарстана стало организатором патриотического мероприятия, посвященного Дню призывника

В Тюлячах прошло мероприятие, посвященное Дню призывника. С напутственными словами к призывникам обратился председатель совета местной организации ДОСААФ Нуртдинов Р. Р.

Приоритетной задачей на осенний призыв является обеспечение полноты и адресности отправки к месту прохождения военной службы граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям. По пяти военно-учетным специальностям должно быть отправлено в войска около 500 призывников, из них водителей категории «С» более 460 человек, остальные - водители категории «Д», «Е», водители-парашютисты, механики-водители МТЛБ.

Такие же мероприятия, приуроченные ко Дню призывника, ранее прошли в Арской, Зеленодольской, Спасской местных организациях и Чистопольской технической школе ДОСААФ Республики Татарстан.

Образовательные организации ДОСААФ Татарстана на всем протяжении подготовки граждан проводят совместную работу с районными отделениями военкоматов по отбору граждан, обучению и выпуску для дальнейшего призыва их на военную службу по подготовленной воинской специальности. Представители организаций ДОСААФ Татарстана работают в военкоматах районов и городов по отбору призывников для направления на обучение по воинским специальностям: стрелок-парашютист, водитель колесных бронетранспортеров, военный водитель категории «С», механик-водитель гусеничных тягачей и транспортеров, водитель категории «Д».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , ДОСААФ
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