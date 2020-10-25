25.10.2020 (20:29)

В Северной Осетии при содействии регионального отделения ДОСААФ России прошли «Нартские игры», посвященные 75-летию Великой Победы

Знаменитые «Нартские игры» – состязание в силе, ловкости и смелости, прошли на легендарном поле Зилахар в Северной Осетии. Турнир, посвящённый 75-летию Великой Победы в рамках одноимённого проекта «Зилахар», прошел при содействии регионального отделения ДОСААФ России.

Участники, а их набралось свыше 100, соревновались в несколько этапов. Сначала 12-километровый забег по горной местности, затем стрелковый турнир из трёх видов оружия (травматический пистолет, карабин и автомат).

Среди участников «Нартских игр» оказались как молодёжь, так и люди постарше. Как сказал руководитель республиканского ДОСААФ Борис Кантемиров, все хотят продемонстрировать свои навыки и умения. В нынешних играх участвовали гости из Ставрополя, а на следующих стартах желающих будет ещё больше. С каждым разом программа становится сложнее. Помимо кросса и стрельбы, конкурсантам предстоит показать себя в ориентировании на местности и выживании.

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