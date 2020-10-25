25.10.2020 (20:17)

Армейцы взяли 12 медалей на чемпионате России по спортивному ориентированию

В Оренбургской области завершился чемпионат России по спортивному ориентированию. Результатом турнира для армейских спортсменов стали пять золотых, пять серебряных и две бронзовых награды, в том числе в составе команд.

Капитан Татьяна Рябкина показала лучший результат – 1 час 7 минут 30 секунд – в кросс-лонге (23 КП, 12,1 км) в первый соревновательный день. Второй с отставанием в 24 секунды финишировала капитан Юлия Новикова. Замкнула тройку лидеров Ирина Лазарева – 1 час 14 минут 8 секунд.

Во второй соревновательный день определились победители и призеры чемпионата страны в кросс-классике среди женщин (15 КП, 6,5 км). На этот раз весь пьедестал почета заняли спортсменки армейского Клуба. Первенствовала, показав время 31 минута 12 секунд, Юлия Новикова. На вторую ступень пьедестала почета поднялась капитан Наталья Ефимова, отставшая от одноклубницы за 21 секунду. На третью ступень пьедестала почета с отставанием в 39 секунд поднялась Татьяна Рябкина.

Также Татьяна Рябкина и Юлия Новикова в составе тройки (Рябкина, Новикова и Екатерина Никитина) первенствовали в кросс-эстафете среди женщин (14 КП, 5,4 км), прошедшей в третий день турнира. Команда Рябкиной и Новиковой показала время 1 час 24 минуты 14 секунды. Второй результат – 1 час 31 минута 16 секунд – показала команда Натальи Ефимовой (Ефимова, Нина Темякова и Алия Ситдикова). Третьими стали Олеся Рязанова, Татьяна Бевза и Ольга Елизарова – 1 час 31 минута 31 секунды.

В тот же день в кросс-эстафете (17 КП, 6,9 км) состязались мужчины. Тройка лейтенанта Дмитрия Цветкова (Цветков, Игорь Попов и Константин Серебряницкий) показала второй результат среди мужчин – 1 час 31 минута 31 секунда, – уступив лишь Никите Курносову, Андрею Козыреву и Андрею Ухванову (1 час 30 минут 9 секунд). Замкнули тройку лидеров капитан Андрей Храмов, Иван Никитин и Валентин Новиков – 1 час 31 минута 53 секунды.

В заключительный соревновательный день чемпионата России по спортивному ориентированию в Оренбургской области прошел кросс-марафон – среди женщин и мужчин.

Лучшей среди женщин (24 КП, 16,8 км) стала Наталья Ефимова, показавшая время 1 час 36 минут 24 секунды. Серебряным призером с результатом 1 час 39 минут стала Анастасия Сергеева. На третью ступень пьедестала почета поднялась Вероника Калинина – 1 час 39 минут 56 секунд.

Вторым среди мужчин стал капитан Леонид Новиков (1 час 44 минуты 50 секунды), уступив лишь Михаилу Кулешову (1 час 44 минуты 6 секунд). Третий результат – 1 час 46 минут 16 секунд – показал Иван Кучменко.

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