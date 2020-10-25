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25.10.2020 (20:14)

Конькобежец ЦСКА первенствовал на кубке Союза конькобежцев России в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» прошел розыгрыш кубка Союза конькобежцев России. Армейские спортсмены завоевали две награды – золото и серебро.

Армейский спортсмен Виктор Муштаков одержал победу на дистанции 1 000 м в рамках второго соревновательного дня Кубка Союза конькобежцев России. Армеец пробежал дистанцию за 1 минуту 9,65 секунды. 

Вторым с результатом 1 минута 9,85 секунды стал победитель Руслан Мурашов.На третью ступень пьедестала почета поднялся Денис Юсков – 1 минута 10,30 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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