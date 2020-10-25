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25.10.2020 (20:10)

Бронзовым призером всероссийских соревнований по велоспорту стал рядовой спортивной роты ЦСКА Самары

В Ижевске, на территории парка культуры и отдыха «Березовая роща», прошли всероссийские соревнования по велокроссу на призы АО «Ижевский радиозавод». Традиционный велокросс состоялся в 50-й раз.

За звание победителя боролись велосипедисты Удмуртской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы, Самарской, Свердловской и Смоленской областей.

Среди мужчин первое место на турнире завоевал Максим Гоголев (Самарская область), второе место Евгений Печенин (Удмуртская Республика), третьим линию финиша пересек рядовой спортивной роты ЦСКА г. Самара Григорий Калашников (Удмуртская Республика).

Прошедший турнир, по признанию спортсмена, стал для него хорошей подготовкой к чемпионату России по велокроссу, который пройдёт 25 октября в Ижевске.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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