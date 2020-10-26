26.10.2020 (00:00)

Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Словении

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в рамках реализации Международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении.

Наблюдательный полет над территорией Словении будет выполняться в период с 26 по 30 октября 2020 г. с аэродрома открытого неба Любляна. Максимальная дальность полета составит 500 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а словенские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

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