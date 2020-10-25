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25.10.2020 (18:44)

Боевые пловцы Балтийского флота провели плановое обследование района базирования кораблей Ленинградской ВМБ

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота осмотрели места стоянки боевых кораблей флота, проверив акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнив осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.

После обследования акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе во всех пунктах базирования сил флота, независимо от времени года и погодных условий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Спецназ , Водолазы
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