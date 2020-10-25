25.10.2020 (18:40)

Армейский корпус Балтийского флота примет более 3000 новобранцев осеннего призыва

В рамках призыва осень-2020 более 3 тыс. человек пополнят соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота. В соединениях и частях корпуса сформировано около десяти сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение, а питание и занятия по общевойсковой подготовке спланированы таким образом, чтобы исключить возможность их контакта с военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей.

Таким образом военнослужащие, которые прибудут в соединения и части армейского корпуса, первые 2 недели службы проведут в отдельных помещениях в условиях изоляции и пройдут 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания, повышения иммунитета и адаптации к новым климатическим условиям.

Первые военнослужащие прибудут в Калининградскую область уже на следующей неделе для прохождения военной службы в общевойсковом объединении Балтийского флота.

Перед распределением в части, на пунктах отбора все призывники сдают специальные ПЦР-тесты на COVID-19. Призывников отправляют по месту службы только после двух отрицательных тестов.

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