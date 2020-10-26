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26.10.2020 (07:00)

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО преодолела четверть пути на пути из Подмосковья в Южную Осетию

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Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), совершающий марш из населенного пункта Алабино в Южную Осетию, преодолел расстояние более 500 километров. Планируется, что по завершении марша госпиталь будет развернут в районе г. Цхинвал.

«Госпиталь совершает марш из Московской области до города Цхинвала в Южной Осетии. Прошли около 500 километров. Техника исправна, люди чувствуют себя хорошо. На всём пути развёрнуты посты для дозаправки техники, ее технического осмотра, питания и отдыха личного состава», – сообщил начальник медицинской службы многопрофильного мобильного госпиталя майор медицинской службы Рамазан Муталипов.

Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции Западного военного округа.

Ранее сообщалось, что военнослужащие полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 150 коек одного из соединений Западного военного округа совершает марш своим ходом на штатной технике протяженностью более 1900 километров из н.п. Алабино (Московская обл.)  в г. Цхинвал (Республика Осетия). В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 80 медицинских специалистов и 37 единиц специальной военной техники.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Западный военный округ приступил к оперативной переброске из Московской области в Южную Осетию мобильного многопрофильного госпиталя в целях оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

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Метки:
Западный военный округ , Медицина , Южная Осетия , COVID-19
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