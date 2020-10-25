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25.10.2020 (21:06)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло совещание с лучшими курсантами

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове прошло совещание с лучшими курсантами.

Основными целями совещания стало распространение положительного опыта по достижению высоких результатов в вопросах образовательной деятельности и поощрение лучших курсантов по итогам выполнения задач в 2019/2020 учебном году. Самых высокие показатели достигли факультеты систем управления ракет, ядерного вооружения, стартовых и технических комплексов.

По окончании совещания заместитель начальника филиала полковник Сергей Семёновых наградил грамотами лучших в каждой номинации.

В этом году более 20 лейтенантов-выпускников получили золотую медаль, ещё 90 – дипломы с отличием. 

Военная академия РВСН им. Петра Великого и ее филиал в городе Серпухове готовят высококвалифицированные кадры командного и инженерного состава в широком спектре наукоемких военно-технических специальностей для Минобороны России и других силовых министерств и ведомств Российской Федерации в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

При подготовке офицеров учебные заведения РВСН активно взаимодействуют с руководством и специалистами ведущих научно-исследовательских учреждений Министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса и вузов города Москвы и России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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