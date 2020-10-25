25.10.2020 (16:02)

Торжественное построение и вручение наград прошло в день 17-летия российской авиабазы Кант в Киргизии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественное построение и вручение наград прошло в день 17-летия российской авиабазы Кант в Киргизии

Торжественное построение и награждение личного состава Объединенной российской военной базы (ОРВБ) Кант, дислоцированной в Республике Киргизия, прошло в честь 17-летия со дня образования.

На торжественном построении командир базы полковник Алексей Ларин вручил военнослужащим базы государственные и ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. В поздравительной речи командир базы высоко оценил профессионализм личного состава, выразил уверенность в сохранении славных традиций, заложенных ветеранами, и пожелал военнослужащим удачи, успехов в боевой подготовке и семейного благополучия. В завершении мероприятия личный состав военной базы возложил цветы к памятнику героями Великой Отечественной войны.

История военной базы началась с Одесской авиационной школы пилотов, образованной приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 23 февраля 1941 года. С началом Великой Отечественной войны школа прекратила учебные занятия, а ее курсанты начали выполнять боевые задачи на самолётах И-15 по прикрытию Одессы от воздушных ударов гитлеровцев. В июле 1941 года авиационная школа перебазировалась в Сталинград, а затем в пригород города Фрунзе (Бишкек), где и готовились военные лётчики для фронта. В военные годы в авиашколе было подготовлено 1507 летчиков, 7 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны школа была переформирована в военное авиационное училище, на базе которого в 1951 году был образован учебный авиационный полк, в 1956 году он приступил к обучению иностранных авиационных специалистов.

Сегодня ОРВБ «Кант» структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа. Военные летчики принимает участие в международных учениях и Армейских международных играх «Авиадартс». На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав военной базы «Кант» входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

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