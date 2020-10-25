25.10.2020 (14:24)

Военный комиссариат Саратовской области в ходе осеннего призыва отправит в войска более 2000 человек

Военный комиссариат Саратовской области в ходе осеннего призыва отправит более 2 тыс. человек к местам прохождения службы. Все призывники, прибывающие на сборный пункт, пройдут экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Все призывные пункты области обеспечены электронными бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бактерицидными лампами. На входах в здания военных комиссариатов созданы зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок прибывающим гражданам.

Перед убытием к местам прохождения службы каждому новобранцу будет выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы). Перевозка молодого пополнения к местам дальнейшего прохождения военной службы будет осуществляться в отдельных вагонах и самолётами военно-транспортной авиации, которые заранее пройдут дезинфекцию.

Первых призывников военный комиссариат Саратовской области отправил на этой неделе.

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