25.10.2020 (13:50)

Со специалистами РХБ защиты ВВО в Бурятии проведены контрольные занятия

Со специалистами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, на текущей неделе проведены контрольные занятия по технической, специальной, тактической подготовке на полигоне Онохой.

Военнослужащие провели оценку радиационной обстановки на условно зараженных объектах, выполнили отбор проб условно зараженного грунта, произвели поиск радиоактивных источников на местности, на технике, в воздухе.

Также в рамках проведения контрольных занятий были проведены тренировки с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов и машин химической разведки, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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