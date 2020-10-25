25.10.2020 (13:45)
На Сахалине и Курильских островах продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах продолжают обслуживание и подготовку вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.
Военнослужащие армейского корпуса ВВО производят замену масел, смазок, охлаждающих жидкостей и выполнят различные регулировки – всего около 50 технических операций на каждой единице вооружения и военной техники. Для обслуживания образцов военной техники, находящейся на заводской гарантии, привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.
По завершении перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации и с началом нового учебного периода специальная комиссия проведёт смотр готовности вооружения и военной техники к использованию по назначению.
В подразделениях армейского корпуса ВВО на зимний режим эксплуатации будет переведена гусеничная, колесная и специальная техника.