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25.10.2020 (13:45)

На Сахалине и Курильских островах продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах продолжают обслуживание и подготовку вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО производят замену масел, смазок, охлаждающих жидкостей и выполнят различные регулировки – всего около 50 технических операций на каждой единице вооружения и военной техники. Для обслуживания образцов военной техники, находящейся на заводской гарантии, привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.

По завершении перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации и с началом нового учебного периода специальная комиссия проведёт смотр готовности вооружения и военной техники к использованию по назначению. 

В подразделениях армейского корпуса ВВО на зимний режим эксплуатации будет переведена гусеничная, колесная и специальная техника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
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