25.10.2020 (23:59)

На территории Новоземельского гарнизона стал доступен быстрый интернет

В рамках развития Арктической группировки войск Минобороны России ведется непрерывная работа по улучшению социально-бытовых условий проживания военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. При этом решается самый широкий спектр вопросов. Так, завершена работа по созданию высокоскоростного канала доступа к сети «Интернет» на территории Новоземельского гарнизона.

Долгожданным быстрым интернетом обеспечены социально значимые объекты гарнизона, включая школу, детский сад, дом офицеров, военный госпиталь, штаб юнармейского отряда «Арктика», что позволило усилить интерес и уровень вовлеченности молодого поколения новоземельцев в учебный процесс, значительно расширить возможности проведения культурно-досуговой и военно-патриотической работы, дать толчок для развития творческого потенциала жителей небольшого заполярного поселка.

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