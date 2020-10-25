25.10.2020 (13:28)

Более 300 военнослужащих Новосибирска были обеспечены специализированными жилыми помещениями в 2020 году

С начала 2020 года в Новосибирске были обеспечены специализированными жилыми помещениями более 300 военнослужащих и 22 человека гражданского персонала Минобороны России. Сотрудники 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» подвели итоги работы за девять месяцев текущего года.

Как отметила начальник отдела Зинаида Черных, количество военнослужащих по Новосибирску и Новосибирской области, по состоянию на октябрь 2020 находящихся в списке на предоставление служебных жилых помещений, превышает тысячу военнослужащих. «При отсутствии возможности обеспечения военнослужащего служебными жилыми помещениями, при условии признания военнослужащего нуждающимся в обеспечении служебными жилыми помещениями, военнослужащему ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений», – отметила она.

В 2020 году 2-м отделом (г. Новосибирск) ФГКУ «Центррегионжильё» постоянными жилыми помещениями путем перечисления жилищной субсидии обеспечено около 80 военнослужащих, в том числе 20 многодетных семей. Максимальная сумма выплаты превысила 15 млн рублей (на военнослужащего с составом семьи из шести человек и правом на дополнительную площадь).

Средняя сумма жилищной субсидии за 2020 год составила около 8,8 млн рублей.

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