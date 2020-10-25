25.10.2020 (13:03)

Главком ВМФ заслушал доклады о ходе строительства дизель-электрических подводных лодок проекта «Магадан» и «Уфа» для Тихоокеанского флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ о ходе строительства на предприятии «Адмиралтейские верфи» дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Магадан» и «Уфа» предназначенных для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота.

По информации, которая была доложена главкому ВМФ, на АО «Адмиралтейские верфи», входящем в состав Объединенной судостроительной Корпорации (ОСК), в настоящее время идут активные работы по подготовке к спуску на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», являющейся третьей по счету в серии подводных лодок этого проекта целенаправленно строящихся для Тихоокеанского флота. Также «Адмиралтейские верфи» ведут работы по стыковке секций и формированию корпуса дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Уфа», являющейся четвертой в серии.

Николай Евменов поставил задачу ответственным должностным лицам и далее работать в тесном контакте с Объединенной судостроительной корпорацией, непосредственно с предприятием «Адмиралтейские верфи» и проектантами. «Военно-Морской Флот и промышленность ведут разговор на одном языке. Представители военно-промышленного комплекса знают нашу позицию, как заказчика, а мы понимаем возможности промышленности, как в настоящее время, так и на перспективу», – отметил адмирал Николай Евменов, заслушав ряд докладов о ходе строительства серии неатомных подводных лодок для Тихоокеанского флота.

Накануне, в день приема (24 октября) в состав ВМФ дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов», главком ВМФ России заявил: «Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из 6 единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности», – было сказано в его приветственном слове, направленном в адрес участников церемонии приема в состав дизель-электрической подводной лодки «Волхов», которая состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

В своем приветствии адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «принятая сегодня в состав ВМФ, подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 имеет улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализовано ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки. Экипаж прошел подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ, а затем, в ходе испытаний подводной лодки, закрепил полученные знания на практике. Опыт действий подводных лодок этого проекта, которые были ранее построены в количестве 6 единиц для Черноморского флота, показал их эффективность и надежность, а также хороший модернизационный запас. Как следствие, серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный Учебно-Научный Центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок, - от проектирования до завершения строительства».

«Серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока», - отметил Адмирал Николай Евменов.

«В целом, следует отметить, что Подводные силы Тихоокеанского флота, их атомная и неатомная составляющая, находятся на активном этапе своего развития. Этот процесс будет продолжаться и далее, так как он отвечает требованиям, предъявляемым Военно-Морскому Флоту по обеспечению гарантированной безопасности с морских и океанских направлений», - резюмировал Главком ВМФ России в своем поздравлении корабелов «Адмиралтейских верфей», построивших и передавших в состав ВМФ очередную подводную лодку.

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