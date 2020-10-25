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25.10.2020 (12:55)

Команда армии ВВС и ПВО стала чемпионом Северного флота по гиревому спорту

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота Североморска состоялся чемпионат по гиревому спорту с участием 15 команд, представляющих основные объединения и соединения флота, и 64 спортсменов в пяти весовых категориях.

Состязания проходили в виде двоеборья. Общий результат складывался по сумме баллов за два упражнения — толчок и рывок. Звание чемпиона в весовой категории до 63 кг завоевал ефрейтор Михаил Востриков («Армата» - команда армейского корпуса). В других категориях первые места заняли спортсмены армии ВВС и ПВО из команды «Гроза»: до 68 кг – гвардии лейтенант Павел Попов, до 73 кг – гвардии прапорщик Егор Юрков, до 85 кг – гвардии майор Дмитрий Луцишин, свыше 85 кг – младший сержант Алексей Афонин.

В командном зачёте первое место безоговорочно заняла самая сильная и многочисленная сборная объединения ВВС и ПВО «Гроза», на втором месте спортсмены армейского корпуса «Армата» и на третьем месте военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».

По итогам проведения соревнований норматив кандидат в мастера спорта выполнили двое военнослужащих, а спортивные разряды 12 спортсменов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-прикладной спорт , Соревнования
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