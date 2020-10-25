25.10.2020 (12:51)

В Североморске прошло учебно-методическое занятие по физической подготовке с военнослужащими управления и штаба флота

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева состоялось учебно-методическое занятие по физической подготовке с военнослужащими отделов и служб управления и штаба объединённого стратегического командования.

Занятия было проведено в преддверии контрольной проверки Северного флота по физической подготовки для разъяснения офицерам и другим категориям военнослужащих методики сдачи зачётов по различным видам физических упражнений на силу, быстроту, выносливость и ловкость.

Как правильно выполнять упражнения на различных спортивных снарядах, продемонстрировали инструкторы по физической подготовке соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса и подводных сил Северного флота.

Всего в занятиях приняло участие около 200 высших и старших офицеров флота, а также других категорий военнослужащих.

На контрольной проверке по физической подготовке военнослужащие Северного флота имеют право сдавать различные варианты упражнений на силу, быстроту (ловкость) и выносливость, в том числе выбирать среди упражнений одного вида. Например, 43-летиний офицер может сдать вместо подтягиваний подъем силой или подъём переворотом на перекладине, жим 70-килограммовой штанги от груди лёжа, отжимания от пола или на брусьях, а также толчок или рывок 24-килограммовой гири по длинному или короткому циклу. Вместо бега можно сдавать плавание на быстроту и выносливость. Также упражнения на быстроту можно заменить выполнением упражнений на ловкость: проходом по гимнастическому бревну на время (вперёд-назад, левым и правым боком приставными шагами), прыжком через «коня» или «козла», или выполнением комплекса рукопашного боя.

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