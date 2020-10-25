25.10.2020 (12:40)

Российские военнослужащие в Приднестровье поучаствовали в чемпионате по джиу-джитсу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели чемпионат по джиу-джитсу среди подразделений ОГРВ ПРРМ.

В соревновании приняли участие десять команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из двух спортсменов разных весовых категорий: до 73 кг и до 90 кг.

По итогам соревнования военнослужащие 5-й мотострелковой роты заняли общекомандное первое место, второе место – 3-я мотострелковая рота, третье место – рота мобильных средств связи. Призерам соревнований были вручены грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

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