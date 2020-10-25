25.10.2020 (12:34)

Новый микрорайон для военнослужащих построен в Каспийске

Военные строители сдали жилой микрорайон для военнослужащих Каспийской флотилии. Четыре многоэтажных дома на 525 квартир полностью готовы к заселению в Каспийске. В микрорайоне созданы комфортные условия для жизни военнослужащих и членов их семей. Во дворах оборудованы детские площадки и игровые городки.

Развитие социальной инфраструктуры для военнослужащих в регионе накануне проверил замминистра обороны Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Дагестан.

Ранее Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Каспийске, где в настоящее время в ведется масштабное строительство пирсов, причалов и пунктов обслуживания кораблей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице