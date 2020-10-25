25.10.2020 (12:34)
Новый микрорайон для военнослужащих построен в Каспийске
Военные строители сдали жилой микрорайон для военнослужащих Каспийской флотилии. Четыре многоэтажных дома на 525 квартир полностью готовы к заселению в Каспийске. В микрорайоне созданы комфортные условия для жизни военнослужащих и членов их семей. Во дворах оборудованы детские площадки и игровые городки.
Развитие социальной инфраструктуры для военнослужащих в регионе накануне проверил замминистра обороны Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Дагестан.
Ранее Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Каспийске, где в настоящее время в ведется масштабное строительство пирсов, причалов и пунктов обслуживания кораблей.
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