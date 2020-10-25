Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.10.2020 (12:34)

Новый микрорайон для военнослужащих построен в Каспийске

Военные строители сдали жилой микрорайон для военнослужащих Каспийской флотилии. Четыре многоэтажных дома на 525 квартир полностью готовы к заселению в Каспийске. В микрорайоне созданы комфортные условия для жизни военнослужащих и членов их семей. Во дворах оборудованы детские площадки и игровые городки.

Развитие социальной инфраструктуры для военнослужащих  в регионе накануне проверил замминистра обороны Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Дагестан.

Ранее Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Каспийске, где в настоящее время в ведется масштабное строительство пирсов, причалов и пунктов обслуживания кораблей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут в Дагестане 57 детсадов и 16 школ
Тимур Иванов проинспектировал строящиеся объекты Каспийской флотилии в Дагестане
Инспекторы ВАИ ЮВО в летнем периоде обучения обеспечили безопасность передвижения около 600 колонн военной техники в Ставрополье
Психологи Каспийской флотилии ведут первичное изучение новобранцев осеннего призыва-2020

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Жилье , Военное строительство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false