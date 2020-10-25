25.10.2020 (12:29)

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут в Дагестане 57 детсадов и 16 школ

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России построят территории Республики Дагестан 73 социальных объекта, в том числе 57 детских садов и 16 общеобразовательных учебных заведений в рамках реализации федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография». Военное ведомство привлечено к данной работе по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.

Вопрос строительства обсуждался на совещании в республиканском Доме правительства с участием заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова и врио главы Дагестана Сергея Меликова. «Минобороны России предпринимает максимум усилий для выполнения всех поставленных задач», – сказал Тимур Иванов, выразив уверенность в том, что совместные действия военных и властей региона «будут направлены на выполнение работ в рамках программ по строительству социальных объектов».

В свою очередь Меликов поблагодарил военное ведомство за оперативную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Мы уже эксплуатируем госпитали, которые были построены на территории республики, - это реальная помощь. Сегодня мы посетили ряд социальных объектов, и видим что они готовы к сдаче даже с определенным опережением сроков», – добавил врио главы республики.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице