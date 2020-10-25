25.10.2020 (12:22)

Тимур Иванов проинспектировал строящиеся объекты Каспийской флотилии в Дагестане

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строящиеся объекты Каспийской флотилии в Дагестане. Замминистра проинспектировал ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Дагестане в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

В настоящее время в Каспийске ведется масштабное строительство, в том числе пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье для военнослужащих и объекты социальной инфраструктуры.

Сейчас военные строители возводят комплекс защитных гидротехнических сооружений - северный и южный оградительные молы с причалами.

Помимо строительства молов проводятся дноуглубительные работы во вновь образованной акватории.

Решение о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск было принято в 2018 году. Тогда же началось масштабное строительство пункта базирования флотилии.

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