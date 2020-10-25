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25.10.2020 (12:08)

Курсанты РВВДКУ приняли участие в спецучении в горно-лесистой местности под Новороссийском

В рамках горного полевого выхода с курсантами пятого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) проведено специальное учение в горно-лесистой местности под Новороссийском.

Курсанты прославленного училища ВДВ совершили пеший марш в горно-лесистой местности, провели поисково-разведывательные действия в составе подразделения, отработали организацию засадных действий на колонну условного противника в условиях горного рельефа и вопросы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

В ходе учения курсанты получили практику действий в условиях горной местности, что в дальнейшем позволит им выработать навыки ведения боя в горах как индивидуально, так и в составе подразделения. Особое внимание уделялось ориентированию в горно-лесистой местности и организации маскировки и скрытного перемещения личного состава.

Всего в горно-полевом выходе задействовано более 500 курсантов выпускного курса РВВДКУ, проходящих подготовку для подразделений Воздушно-десантных войск и специального назначения.
Горно-полевой выход с курсантами завершится на будущей неделе перелетом на большое расстояние самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с последующим десантированием на площадку приземления в Рязанской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное училище , Военное образование , Боевая подготовка , Командование Воздушно-десантных войск
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