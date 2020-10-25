Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.10.2020 (11:47)

Командование и личный состав Псковского соединения ВДВ приняли участие в праздновании 70-летия подразделений специального назначения в Пскове

В Пскове накануне отметили 70-летие со дня образования в Вооруженных Силах России подразделений специального назначения. В мероприятиях участвовали командование и личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, соединения спецназа Западного военного округа, дислоцированного в Пскове, а также руководство региона, ветераны и семьи военнослужащих.  

Начальник Псковского гарнизона, командир Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Чубарыкин вместе с другими официальными лицами и личным составом почтил память разведчиков-спецназовцев, погибших при исполнении воинского долга, и возложил к памятнику, расположенному на территории воинской части, цветы и гирлянды, после чего личный состав прошел перед монументом торжественным маршем. 

В этом году исполнилось 20 лет подвигам разведывательных групп псковских спецназовцев и 6-й роты псковских десантников.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Сибири юнармейцы приняли участие в открытии памятника, посвященного 75-летию Победы
Ветерану Великой Отечественной войны вручили государственную награду
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили командование и личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ с профессиональным праздником
В отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении ВДВ из Камышина завершилась итоговая проверка за 2020 год

Метки:
Памятники , Праздники , Торжественные церемонии , Спецназ , Командование Воздушно-десантных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false