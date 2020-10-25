25.10.2020 (11:47)

Командование и личный состав Псковского соединения ВДВ приняли участие в праздновании 70-летия подразделений специального назначения в Пскове

В Пскове накануне отметили 70-летие со дня образования в Вооруженных Силах России подразделений специального назначения. В мероприятиях участвовали командование и личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, соединения спецназа Западного военного округа, дислоцированного в Пскове, а также руководство региона, ветераны и семьи военнослужащих.

Начальник Псковского гарнизона, командир Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Чубарыкин вместе с другими официальными лицами и личным составом почтил память разведчиков-спецназовцев, погибших при исполнении воинского долга, и возложил к памятнику, расположенному на территории воинской части, цветы и гирлянды, после чего личный состав прошел перед монументом торжественным маршем.

В этом году исполнилось 20 лет подвигам разведывательных групп псковских спецназовцев и 6-й роты псковских десантников.

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