25.10.2020 (11:15)
Инженеры гвардейской танковой армии ЗВО начали готовить полигоны к зимнему периоду обучения
В пяти субъектах Российской Федерации инженерно-саперные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке полигонов к зимнему периоду обучения. Военнослужащие выполнят сплошную очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов с помощью комплектов разминирования ОВР 2-02 и миноискателей ИМП - 2С, ПИПЛ, ИНВУ-3М.
Все найденные боеприпасы будут уничтожены на специально подготовленном участке полигона. При невозможности транспортировки боеприпасов саперы произведут их уничтожение на месте. На всех полигонах организовано дежурство медиков.
Всего для подготовки полигонов к зимнему периоду обучения задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.
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