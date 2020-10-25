25.10.2020 (11:09)

В Сибири юнармейцы приняли участие в открытии памятника, посвященного 75-летию Победы

В Красноярске юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника «Я помню. Я горжусь», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории КГБ ПОУ «Красноярский техникум социальных технологий».

Проект памятника стал победителем в номинации «Лучшая территория средних профессиональных и высших образовательных учреждений, благоустроенная учащейся молодежью».

«Надеемся, новый арт-объект станет центром притяжения неравнодушной молодежи города, будет мотивировать изучать историю своей страны. Данный памятник создан с целью военно-патриотического воспитания молодежи и создан руками коллектива и учащихся нашего техникума», – отметил директор техникума Владимир Багровец в приветственном слове.

Коме того, на церемонии открытия, учащиеся первого курса техникума вступили в юнармейский отряд «Дружина». Клятву у ребят принял начальник штаба регионального отделения Юнармии Денис Побилат.

Для гостей мероприятия выступил юнармейский ансамбль жестовой песни «Мелодия рук», исполнивший «Гимн Юнармии» с помощью жестов.

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